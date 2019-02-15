В Кемеровской области выпал чёрный снег — видео

Замгубернатора региона отметил, что причиной загрязнения могли стать как обогатительная фабрика, так и котельные.

Жители нескольких городов Кемеровской области пожаловались в соцсетях на чёрный снег. Фотографии и видео с последствиями необычных осадков были опубликованы из Прокопьевска, Киселёвска, Ленинска-Кузнецкого.

Как сообщает агентство "Интерфакс", после появления в СМИ информации о чёрном снеге была организована прокурорская проверка.

Замгубернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов отметил, что, помимо обогатительной фабрики "Прокопьевская", причиной загрязнения могли стать котельные.

Напомним, в декабре 2018 года в городе Мыски Кемеровской области покрасили снежную горку, чтобы скрыть сажу от заводов. После этого мэр города объявил выговор начальнику коммунального предприятия и извинился перед жителями.

Ранее Лайф сообщал, что жителей города Темиртау в Казахстане напугал чёрный снег.