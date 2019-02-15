Проекты из 26 городов вышли в финал программы АСИ "100 городских лидеров"

Отмечается, что всего для участия в конкурсе зарегистрировались две с половиной тысячи человек из 148 населённых пунктов и 77 регионов.

Проекты из 26 российских городов стали финалистами новой программы Агентства стратегических инициатив "100 городских лидеров". Об этом рассказала гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

— Мы в прошлом году вместе с "Росатомом" создали центр компетенций, городских компетенций, по поддержке городских сообществ, — приводит её слова ТАСС.

Чупшева добавила, что на площадку АСИ поступает большое количество проектов, связанных с обустройством городов и созданием комфортных условий для жизни.

По словам Чупшевой, для участия в проекте зарегистрировались две с половиной тысячи человек из 148 городов 77 регионов нашей страны. Половина участников конкурса — из городов с населением менее ста тысяч человек.