Проекты из 26 городов вышли в финал программы АСИ "100 городских лидеров"

Проекты из 26 российских городов стали финалистами новой программы Агентства стратегических инициатив "100 городских лидеров". Об этом рассказала гендиректор АСИ Светлана Чупшева.
— Мы в прошлом году вместе с "Росатомом" создали центр компетенций, городских компетенций, по поддержке городских сообществ, — приводит её слова ТАСС.
Чупшева добавила, что на площадку АСИ поступает большое количество проектов, связанных с обустройством городов и созданием комфортных условий для жизни.
По словам Чупшевой, для участия в проекте зарегистрировались две с половиной тысячи человек из 148 городов 77 регионов нашей страны. Половина участников конкурса — из городов с населением менее ста тысяч человек.
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