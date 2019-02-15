По делу Арашуковых задержан замгендиректора ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала"

Возбуждено дело по статье "Мошенничество" Уголовного кодекса РФ, проведены обыски.

По делу Рауфа и Рауля Арашуковых задержан заместитель генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала" Даниялбек Багаутдинов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в силовых структурах республики.

Отмечается, что у него дома и на рабочем месте были проведены обыски. Они коснулись также главы отдела метрологии.

— Возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, — сказал собеседник агентства, добавив, что это продолжение дела Арашуковых.

Ранее Лайф рассказывал, что ещё в декабре следователи направили в суд Махачкалы ходатайство об аресте гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала" Владимира Анастасова. Об был задержан в Санкт-Петербурге.

СК РФ подозревает Владимира Анастасова в причастности к хищениям газа на 1 млрд рублей. Однако его дело осталось в тени более громкого недавнего процесса, когда правоохранители арестовали сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля, примерный ущерб от действий семьи может составлять 30 млрд рублей.