Хоккейная команда Путина и Лукашенко победила с разгромным счётом 16:1

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Хоккейная команда Путина и Лукашенко победила с разгромным счётом 16:1

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Забивать шайбы лидерам двух государств помогал также сын президента Белоруссии Николай.

Команда президента РФ Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко с разгромным счётом обыграла противника во время хоккейного матча в Сочи. Об этом сообщает LIFE SHOT.

Российский лидер играл под номером 11, а на форме Лукашенко и его сына Николая значился номер 1. Оба президента забросили шайбы в ходе матча. Несколько раз новое очко команде приносила комбинация в связке Путин — Лукашенко — Лукашенко.

<p>Фото: ©L!FE</p>

Ранее Лайф писал, что президенты России и Белоруссии сыграли в хоккей в спортивном комплексе "Шайба" в Сочи. Команды разделились условно на "Тигров", членами которой были Путин и Лукашенко с сыном, и "Медведей".

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