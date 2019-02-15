Эксперт заявил, что потенциальная опасность "Эреспала" — не секрет

Впрочем, по мнению специалиста, эта опасность не так уж серьёзна при соблюдении рекомендаций производителя и врача.

Опасность лекарства от кашля "Эреспал" для сердца никогда не была секретом, даже в его инструкции по применению указана вероятность возникновения подобных побочных эффектов. Об этом заявил Лайфу Николай Беспалов — эксперт фармацевтического рынка, директор по развитию компании RNC Pharma.

Он напомнил, что препарат рецептурный и должен был применяться только под контролем и по рекомендации врача. По мнению эксперта, производитель решил отозвать продукцию, просто чтобы перестраховаться и минимизировать возможные потери для себя и своего имиджа. Собеседник Лайфа также отметил, что существует множество подобных "Эреспалу" потенциально опасных лекарств.

— Не думаю, что этот препарат представляет такую уж серьёзную, реальную опасность. На самом деле, огромное количество препаратов, в том числе тех, которые мы все по каким-то причинам считаем безопасными и хорошо известными, они далеко не безопасны. И в отдельных ситуациях, в случае стечения определённых обстоятельств, подобные препараты могут быть опасны. Та же самая ацетилсалициловая кислота, или ибупрофен, или другие банальные препараты, — сказал Беспалов.

Он также отметил, что "Эреспал" уникален и найти абсолютно аналогичный продукт практически невозможно. Тем не менее эксперт считает, что можно будет вполне обойтись и без него.

Ранее Национальное агентство по безопасности лекарственных средств и товаров для здоровья Франции установило опасность "Эреспала" для сердца. Затем лекарство было отозвано в России.