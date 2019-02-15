Тимошенко заявила об истерике у Порошенко и генпрокурора Украины

Политик прокомментировала обвинения, которые звучат со стороны её соперника на президентских выборах.

Лидер партии "Батьковщина" и кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко прокомментировала обвинения в незаконном обогащении. В посте в соцсети "Фейсбук" бывший премьер-министр страны заявила, что считает безосновательной возможность открытия против неё уголовного дела.

— У Порошенко и его ручной генпрокуратуры истерика. За 44 дня до выборов, которые они проигрывают. Я бы всё-таки рекомендовала Юрию Витальевичу (генпрокурору Украины Луценко) прислушаться к нашему дружескому совету и уйти в отпуск на время избирательной кампании, — написала Тимошенко.

Политик отметила, что генпрокурор страны сначала поддержал выдвижение действующего президента в качестве кандидата, а затем стал штамповать "высосанные из пальца дела против его главных конкурентов".

Напомним, ранее украинская общественная организация "Центр противодействия коррупции" потребовала от Луценко возбудить уголовное дело по факту возможного незаконного обогащения Юлии Тимошенко.