Инвестиционный директор Baring Vostok отправлен под арест

Суд отказался отпустить фигуранта громкого дела под залог в пять миллионов рублей.

Басманный суд Москвы постановил арестовать инвестиционного директора Baring Vostok Capital Partners Ивана Зюзина по подозрению в причастности к хищению 2,5 млрд рублей у банка "Восточный". Ему было отказано в домашнем аресте, поэтому Зюзина заключили под стражу до 13 апреля.

Суд также отказался отпустить Зюзина под залог в пять миллионов рублей. Сам же он считает уголовное дело результатом конфликта между группами акционеров банка "Восточный". В суде он заявил, что работает в компании, которая оказывает банку консультативные услуги, и его арест связан с этим конфликтом.

Напомним, сегодня силовики задержали основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, а вместе с ним — ещё пять человек. Сообщалось, что Калви умолчал о долгах в 2,5 млрд рублей при продаже акций своего коллекторского агентства банку "Восточный". Как писал Лайф, ранее суд отправил под арест третьего фигуранта дела Baring Vostok — председателя совета директоров "Вятка-Банка" Алексея Кордичева.