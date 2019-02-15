Малышева ответила на вопрос о связи рэпа с отклонениями в психике

Она отметила, что одним из ярчайших представителей рэпа был поэт Владимир Маяковский.

Рэпер Баста взял интервью у телеведущей Елены Малышевой. Оно опубликовано на странице Gazgolder в социальной сети "ВКонтакте".

На вопрос одного из пользователей о том, правда ли, что занятия рэпом являются психологическим отклонением, Малышева дала отрицательный ответ.

— Рэп — это очень сложный жанр в поэзии. Одним из его ярчайших представителей был Владимир Маяковский. Только малограмотные люди думают, что рэп родился вчера или сегодня, — заявила телеведущая.

Малышева назвала рэп сложнейшей поэзией, отметив, что он требует очень сложных многокомпонентных рифм.

Телеведущая также ответила на вопрос о цвете лица рэпера.

— У Басты нездоровый цвет лица? Или нормальный? — спросил другой пользователь.

— По-моему, нормальный, — сказала Малышева.

— Поняли? Поняли? — прокомментировал её ответ рэпер.

Напомним, ранее Елена Малышева высмеяла список радиоактивных смартфонов, заявив, что на данный момент доказано только отрицательное влияние на сон голубого света от телефонов и телевизоров.