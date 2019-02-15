Подделывают голоса. Сбербанк предупредил россиян о новой уловке мошенников

В ход пошли высокие технологии: робота научили в точности имитировать речь любого человека, который может позвонить пользователю и, к примеру, попросить занять денег на неотложное дело.

В ближайшее время россияне могут столкнуться с новым способом банковского мошенничества, когда им будет звонить робот, умеющий подделывать голоса. Об этом рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, выступая в рамках Российского инвестиционного форума.

Более того, он даже продемонстрировал запись диалога, в котором условный "губернатор" голосом актёра Иннокентия Смоктуновского попросил у собеседника пять миллиардов рублей на строительство моста в условном регионе. По такой схеме, как прогнозируют в Сбербанке, будут действовать и мошенники.

— Голос узнаваемый, телефонный звонок совершается с номера этого губернатора и точно его голосом договаривается уже о проведении транзакции. Это не артист, это делает робот. Все, что говорил "Иннокентий Смоктуновский", это делал компьютер. И это возможно уже сегодня, — приводит слова Кузнецова РИА "Новости".

На данный момент Сбербанк блокирует около 96–97 процентов попыток незаконно завладеть чужими средствами, но количество мошеннических действий нарастает.