Депутат думы Иркутска признался в причастности к убийству члена ОПГ "ключевские"

Панько указал следователям место захоронения тел, которое знал, поскольку помогал их закапывать.

Депутат городской думы Иркутска и предприниматель Александр Панько признался в причастности к убийству 22-летней давности, совершённому членами ОПГ "ключевские". Об этом сообщает СК РФ по Забайкальскому краю.

Панько был арестован в октябре 2018 года по подозрению в причастности к убийству в пригороде Иркутска в 1997 году двух мужчин, предположительно, являвшихся членами ключевской банды. В ходе следствия было установлено, что депутат помог перезахоронить тела убитых. А позже признался в том, что выступил в качестве пособника в убийстве одного из мужчин. Также подозреваемый указал следствию место захоронения убитых.

Ему были предъявлены обвинения в пособничестве в убийстве без отягчающих обстоятельств и укрывательстве ещё одного убийства. После признания вины адвокаты попросили прекратить уголовное преследование Панько.

— Во исполнение требований УК РФ, исключающих уголовную ответственность в случае истечения срока давности, принято решение о прекращении уголовного преследования Панько, — уточнили в СКР.

При этом следователи проинформируют городскую думу Иркутска о роли депутата в убийствах и принятом в отношении него процессуальном решении.