Воспитательница детсада в Подмосковье забыла девочку на морозе

Малышка самостоятельно ушла домой, и вскоре заметившие ребёнка соседи позвонили её маме на работу.

Воспитательница детсада из подмосковной Рузы забыла пятилетнюю девочку во время прогулки на улице. Ребёнок в итоге провёл в полном одиночестве на морозе 40 минут. Как сообщает газета "Московский комсомолец", инцидент произошёл 13 февраля.

Как выяснилось, этим история не закончилась. Девочка, так никого и не дождавшись, подошла к домофону сторожа, однако на месте его не оказалось. Ребёнок тогда решил пойти домой. Девочка потянула на себя калитку, на которую была наброшена цепь с замком, и протиснулась в образовавшуюся щель.

До дома девочка дошла примерно за шесть минут, где её увидели соседи и позвонили маме на работу. Женщина незамедлительно приехала домой и, убедившись, что с ребёнком всё хорошо, позвонила в детский сад. Однако там так и не заметили исчезновения малышки.

Из-за скандала заведующая детсадом и охранник были уволены, однако мать девочки отказалась водить ребёнка в этот садик и местное управление образования предложило женщине пять мест в других детских садах.

Отмечается, что сама виновница происшествия тяжело переживает случившееся. В день инцидента под её опекой было 13 детей, однако женщина призналась, что не привыкла считать их по головам, когда в группе мало воспитанников.

Как писал Лайф, в 2018 году было несколько громких случаев, когда воспитатели забывали детей. Так, в феврале прошлого года трёхлетняя девочка умерла после того, как воспитатели забыли её на прогулке. В марте в Красноярске забытый воспитательницей двухлетний мальчик уснул возле мусорки, а во Владимире мальчику пришлось 20 минут стучаться в дверь и окно.