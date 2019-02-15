В Сургуте задержали вербовщиков секты "Свидетелей Иеговы"

Участники экстремистской организации организовывали конспиративные собрания, распространяли запрещённую литературу, словом, осуществляли вербовку новичков.

В ХМАО задержали активистов, вербующих граждан в секту "Свидетелей Иеговы"*. Спецоперацию проводили в годах Урай и Сургут, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

Злоумышленники проводили с населением полноценную "пропагандистскую работу", заявили в ведомстве. Участники экстремистской организации организовывали конспиративные собрания, распространяли запрещённую литературу, словом, осуществляли вербовку "новичков".

— Данной организацией пропагандировалось преимущество последователей учения "Свидетелей Иеговы" перед иными лицами, в том числе исповедующим другую религию, негативная оценка лиц, не являющихся последователями данного религиозного учения, и побуждение разрыва с ними родственных и семейных отношений, непризнание органов государственной власти, — прокомментировали в ведомстве.

Точное количество задержанных граждан в следствии не уточняют. Число последователей местной религиозной организации также не установлено. Известно лишь, что в квартирах активистов прошли обыски, по результатам которых "несколько наиболее активных членов" секты были задержаны. Возбуждены уголовные дела по статьям "Организации деятельности экстремистской организации и участия в её деятельности" (ч.1 и ч.2 ст. 282.2 УК РФ), а также "Склонения, вербовка и иное вовлечения лиц в деятельность экстремистской организации" (ч.1.1 ст. 282.2 УК РФ).

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.