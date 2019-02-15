Трамп в День государственности Сербии призвал Вучича признать Косово

Американский лидер отметил, что такой исторический договор проложил бы путь к целям евроинтеграции Сербии и экономического роста.

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в поздравлении своему сербскому коллеге Александру Вучичу в День государственности Сербии заявил, что итогом переговоров Белграда и Приштины по урегулированию в Косово должно стать "взаимное признание". Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте президента Сербии.

— США по-прежнему полны решимости поддерживать ваши усилия по расширению регионального сотрудничества и ваши усилия по налаживанию связей с Косово. Мы верим, что взаимное признание должно стать главным элементом этого процесса нормализации, — цитирует администрация Вучича текст поздравления Трампа.

Как отмечается, поздравления по случаю Дня государственности сербскому президенту направили лидеры многих стран, в том числе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

Каждый год 15 и 16 февраля Сербия отмечает День государственности. Эти даты в стране — официальные выходные дни.

Напомним, по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в январе 2019 года президент Сербии Александр Вучич заявил, что решить косовскую проблему в ближайшее время не удастся.