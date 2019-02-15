"Речь идёт о паузе". В "Табакерке" прокомментировали уход Машкова из кино

Представитель учреждения пояснила, что сейчас всё время у актёра уходит на работу худруком.

В Театре Олега Табакова не знают, когда именно народный артист РФ Владимир Машков вернётся в кино. Его пресс-секретарь в беседе с Лайфом подтвердила, что пока актёр занят работой в театре, который он возглавил после смерти Табакова.

— Владимир Львович признавался, что в последнее время в его жизни большое место занимает театр, и говорил об этом с самого начала, с момента, как он стал художественным руководителем. Сейчас в его жизни много времени занимает театр, — сказала она.

Собеседница Лайфа подчеркнула, что "речь идёт о паузе в связи с огромной занятостью в театре". Сколько она продлится — пока непонятно, но, вероятно, Машков вернётся к съёмкам в кино, как только у него появится для этого время.

Ранее Лайф писал, что Владимир Машков решил сделать перерыв и на время отказаться от съёмок в кино.