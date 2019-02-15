Трамп подтвердил, что введёт режим ЧП ради строительства стены на границе

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп подтвердил, что введёт режим чрезвычайного положения ради строительства стены на границе с Мексикой.
— Я подпишу [указ] о режиме чрезвычайного положения, — заявил американский лидер во время официального обращения.
#BREAKING: It’s official. President #Trump says he will declare a national emergency, use executive powers to bypass Congress, to obtain more money for border wall. @MyNews13 pic.twitter.com/JUleiX55T7— Tammie Fields (@tammiefields) 15 февраля 2019 г.
По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, соответствующий документ лидер США подпишет одновременно с законопроектом о финансировании правительства страны до сентября 2019 года.
Ранее сообщалось, что на строительство стены на границе Соединённых Штатов и Мексики Трамп намерен выделить 8 миллиардов долларов.
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