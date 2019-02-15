Трамп подтвердил, что введёт режим ЧП ради строительства стены на границе

Читайте также

Трамп подтвердил, что введёт режим ЧП ради строительства стены на границе

1051

Фото: © РИА Новости /Владимир Астапкович

Он будет объявлен для борьбы с нелегальными мигрантами, которые попадают в США из Мексики.

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп подтвердил, что введёт режим чрезвычайного положения ради строительства стены на границе с Мексикой.

— Я подпишу [указ] о режиме чрезвычайного положения, — заявил американский лидер во время официального обращения.

По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, соответствующий документ лидер США подпишет одновременно с законопроектом о финансировании правительства страны до сентября 2019 года.

Ранее сообщалось, что на строительство стены на границе Соединённых Штатов и Мексики Трамп намерен выделить 8 миллиардов долларов.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×