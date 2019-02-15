Автоматика остановила новейший блок Ленинградской АЭС — 2

Сейчас он выведен в краткосрочный ремонт для установления причин произошедшего и их устранения.

Автоматика остановила новейший блок № 1 Ленинградской АЭС — 2, который был построен по современному российскому проекту и сдан в промышленную эксплуатацию в конце прошлого года. Как сообщили в управление информации и общественных связей ЛАЭС, причины произошедшего устанавливаются.

Отмечается, что энергоблок был отключён сегодня в 05:27 мск. Сейчас он выведен в краткосрочный ремонт. Подчёркивается, что замечаний по ядерной, радиационной и промышленной безопасности нет.

Пуск реактора ВВЭР-1200 энергоблока № 1 ЛАЭС-2 состоялся в феврале 2018 года.