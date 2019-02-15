Лысую кошку дважды выбросили на мороз умирать

По словам волонтёров, последняя владелица взяла сфинкса из-за породы и передумала к вечеру.

В Биробиджане от лысого кота породы донской сфинкс дважды за несколько дней избавлялись хозяева — выбрасывали на мороз умирать. Об этом сообщает общество по защите животных "Добрые руки".

По мнению зоозащитников, женщину заинтересовала порода кошки, однако когда животное испортило ей мебель, вся любовь сразу прошла. Это произошло уже к вечеру того же дня.

— А мы до часу ночи лазили по теплякам и люкам и искали кота, — написали в паблике организации в соцсетях.

Найти испуганное животные не смогли. Кошка на холоде погибнет. Активисты обращаются к жителям города с просьбой сообщить любую информацию о возможном местонахождении сфинкса.

Ранее в Ульяновске живодёр выбросил из окна почти 20 кошек.