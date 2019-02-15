Школьницу в День влюблённых нашли пьяной в подъезде и увезли в больницу

В Набережных Челнах в День всех влюблённых школьницу госпитализировали в реабилитационное отделение больницы. Об этом сообщают "Челнинские известия".
Как отмечается, у 14-летней девушки было диагностировано алкогольное отравление. Её нашли в подъезде дома.
Медикам школьница рассказала, что вечер 14 февраля проводила вместе с подругой, которая бросила её в беспомощном состоянии и ушла.
Напомним, ранее в Тюмени 12-летнюю школьницу доставили в больницу после двух дней запоя.
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