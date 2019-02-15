Трамп подписал указ о введении в США режима ЧП

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс опубликовала в Twitter фото лидера Соединённых Штатов, подписывающего бумаги.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении в стране режима чрезвычайного положения.

— Президент подписал Декларацию о чрезвычайном положении в стране для решения проблемы национальной безопасности и гуманитарного кризиса на южной границе, — сообщила Сандерс в Twitter.

President @realDonaldTrump signs the Declaration for a National Emergency to address the national security and humanitarian crisis at the Southern Border. pic.twitter.com/0bUhudtwvS — Sarah Sanders (@PressSec) 15 февраля 2019 г.

Напомним, СМИ сообщали о намерении Трампа выделить 8 миллиардов долларов на строительство стены на границе США и Мексики.

Стоит отметить, что на фоне так называемого шатдауна — сбоя в работе госорганов из-за отсутствия принятого госбюджета — рейтинг Трампа упал до минимума.