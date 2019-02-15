"Выходите из зоны комфорта!" Орешкин рассказал, за что его не любят

По его мнению, он разрушает тот комфортный режим, в котором существуют другие ведомства.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире передачи "Диалог" на канале "Россия 24" заявил, что его не любят в правительстве. А причина в том, что он заставляет другие министерства выходить из зоны комфорта.

Губернатор Пермского края Максим Решетников спросил у Орешкина, насколько правительство готово выправлять структурные дисбалансы.

— Здесь правительство в моём лице, конечно же, к этому готово. Министерство экономики должно быть такой занозой у всех министерств. На самом деле многие меня уже в правительстве не любят, потому что я разрушаю этот комфортный режим, в котором существуют другие, — ответил Максим Орешкин.

По словам министра, главам российских регионов через механизм Госсовета стоит "выводить членов правительства, чтобы они не сидели в своих отраслевых домиках". Орешкин уверен, что общая задача регионов и правительства — "выводить всю систему госуправления из зоны комфорта, заставлять двигаться вперёд".

В начале февраля Орешкин заявил, что доверие граждан к правительству можно вернуть только через работу. По его прогнозу, в этом году инфляция будет выше нынешних 4,3%, но меньше 5%.