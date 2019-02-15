"Почта России" задумалась о доставке лекарств

По мнению оператора, данная услуга пользовалась бы популярностью среди населения.

Продажа лекарств в почтовых отделениях требует серьёзной подготовки, в том числе в техническом плане, но их доставка более реализуема. Это мнение выразил гендиректор "Почты России" Николай Подгузов.

— Востребованной, на мой взгляд, была бы доставка лекарств силами почтальонов. Здесь у нас тоже есть определённые регуляторные ограничения, — заявил он в интервью ТАСС.

Подгузов заявил о желании почтового оператора поработать над тем, чтобы существующие ограничения снять.

Ранее десятки отделений "Почты России" в Мурманской области начали продавать пиво для повышения их рентабельности и привлечения дополнительных средств. Когда инициативу не поддержали, оператор решил рассмотреть возможность продажи лекарств в отделениях. Однако и данную идею не поддержали в Минздраве.