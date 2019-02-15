После гибели солдата под Воронежем СК РФ возбудил дело об убийстве

Первоначально сообщалось, что на теле погибшего не было найдено следов какого-либо воздействия.

Военный следственный отдел СК РФ по Воронежскому гарнизону возбудил уголовное дело по статье "Убийство" по факту обнаружения тела военнослужащего войсковой части 91711 со следами насильственной смерти. Об этом сообщается на сайте ГВСУ СК РФ.

Как отмечается, в настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление обстоятельств случившегося.

Напомним, тело военнослужащего без признаков жизни было обнаружено в одной из палаток на полигоне в Воронежской области. В сообщении комиссии Западного военного округа уточнялось, что на теле солдата-срочника не было найдено признаков насильственной смерти.