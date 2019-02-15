В "Приватбанке" заявили, что суд в Гааге поддержал иск против России

Как отмечается, Арбитражный суд пока не определил размер компенсации, вопрос оставили до следующего этапа разбирательства.

Украинский "Приватбанк" заявил, что Арбитражный суд в Гааге поддержал его иск против России по поводу потери активов в Крыму. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте банка.

По мнению финансовой организации, Россия нарушила договорённость по двустороннему соглашению о поощрении и взаимной защите инвестиций. Там полагают, что Москва должна выплатить банку миллиард долларов США за потерю им активов в Крыму.

Напомним, после кризиса 2014–2015 годов "Приватбанк" полностью перешёл в собственность государства.