"У него ожирение". Диетолог изучила анализы Трампа и поставила ему диагноз

По словам врача, наличие лишнего веса грозит целым букетом заболеваний, включая болезни сердца и онкологию.

Результаты анализов президента США Дональда Трампа, обнародованные Белым домом, говорят об ожирении у американского лидера. К такому выводу пришла врач-диетолог и кандидат медицинских наук Маргарита Королёва.

— Его индекс массы тела 30,5, то есть, конечно, у него заболевание — ожирение первого типа. Это не просто избыточная масса тела, а ожирение первого типа и, как правило, оно связано с накоплением жира в висцеральной области у мужчин — ожирение по мужскому типу. Тем более на фоне стресса этот жир накапливается в этой зоне достаточно активно, — пояснила врач.

Собеседница Лайфа поддерживает врача Трампа в том, что ему следует максимально скорректировать питание. Она пояснила, что ожирение создаёт риск появления сердечно-сосудистых заболеваний, ишемической болезни сердца, гипертонической болезни, инсулинорезистентности и сахарного диабета второго типа. Также, по её словам, избыток жира — это фактор риска по некоторым видам онкологических заболеваний.

По её словам, пульс и давление американского лидера находятся в норме, а параметры крови явно удерживаются приёмом статиновых препаратов. Королёва рассказала, что последнее является профилактикой сердечно-сосудистых проблем: инсульта и инфаркта.

Ранее Белый дом опубликовал официальное заключение личного врача Трампа Шона Конли. В нём приводятся данные о весе, уровне "плохого" холестерина в крови, пульсе американского лидера.