Трамп заявил, что Абэ выдвинул его на Нобелевскую премию мира

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Трамп заявил, что Абэ выдвинул его на Нобелевскую премию мира

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Американский лидер считает своей заслугой налаживание отношений с Северной Кореей и лично с Ким Чен Ыном.

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Розовом саду Белого дома сообщил, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ какое-то время назад выдвинул его кандидатуру на соискание Нобелевской премии мира.

— Премьер-министр Японии Абэ передал мне копию изумительного письма, которое он направил лицам, присуждающим то, что называют Нобелевской премией. Он сказал, что выдвинул меня от лица Японии: "Я прошу их присудить вам Нобелевскую премию мира". Я поблагодарил его — многие другие люди думают так же, а я, возможно, никогда её не получу, но это ничего. Они присудили её Обаме, он даже не знал, за что получил её, — заявил Трамп.

Напомним, ранее президента Соединённых Штатов Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира выдвинули депутаты от норвежской Партии прогресса. Советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что американский лидер будет достоин премии в случае, если его администрации удастся достичь полной денуклеаризации Корейского полуострова.

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