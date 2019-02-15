"Их не переговорить". Советская актриса призвала украинцев избегать россиян

Народная артистка СССР убеждена, что в России всегда "снисходительно" относились к украинцам.

Народная артистка СССР, украинка Ада Роговцева обвинила россиян в высокомерии. В интервью изданию ZIK актриса заявила, что русские считают украинцев "вымышленным народом" с "выдуманной речью".

— Они всегда очень снисходительно к нам относились. Я этого никогда не чувствовала, потому что не позволяла этого, — поделилась она.

Роговцева также выразила убеждение, что россияне уже много десятилетий считают Крым территорией своей страны.

— Их нельзя переговорить, переучить, наверное, надо изолировать себя от них, — уверена актриса.

Ада Роговцева наиболее известна своими ролями в советском сериале "Вечный зов" (1973–1983 годы) и в фильмах "Адмиралъ" (2008 год) и "Тарас Бульба" (2009 год).