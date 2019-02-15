Труппа родного театра признала, что на таланте их коллеги держалась серьёзная часть репертуара.

В Ульяновске на 71-м году жизни скончался заслуженный артист России Евгений Редюк. О его смерти сообщается на официальном сайте местного драмтеатра имени И.А. Гончарова.

Коллеги выразили соболезнования родным, друзьям и поклонникам актёра. Они сообщили, что прощание с Редюком состоится в его родном драмтеатре 17 февраля, начало траурной церемонии в 10:00.

— Он был одним из ярчайших мастеров труппы, на таланте которого держалась серьёзная часть репертуара, — написал коллектив театра.

В прошлом году актёр отметил сразу два юбилея: 70-летие и 40 лет со дня дебюта на ульяновской сцене. Он запомнился зрителям благодаря ролям в постановках "Двенадцатая ночь", "Хозяйка гостиницы" и "Горе от ума". При этом в театре он не только играл, но и сам ставил спектакли — Редюк режиссировал более 20 постановок.