Суд Симферополя арестовал трёх крымчан — членов террористической организации

Жителей Красногвардейского района республики задержали в результате спецоперации днём ранее.

Трёх жителей Крыма Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца. Их подозревают в участии в террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, передаёт РИА "Новости" со ссылкой на заявление ФСБ.

— Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, — цитирует агентство заявление силовых структур.

В прошлом году Лайф рассказывал, что в Татарстане правоохранители задержали главаря российского крыла "Хизб ут-Тахрир". А в Крыму участников запрещённой организации задерживали множество раз.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.