Нурмагомедов заплатил штраф за потасовку после боя с Макгрегором

Хабиб Нурмагомедов полностью выплатил штраф, назначенный Атлетической комиссией американского штата Невада, пишет ТАСС со ссылкой на представителей команды российского спортсмена.
Сообщается, что в комиссию боец направил 500 тысяч долларов, которые взыскали с него. Кроме того, он заплатил 50 тысяч долларов за своих товарищей Зубайру Тухугова и Абубакара Нурмагомедова и ещё 200 тысяч — за услуги адвоката.
В такие суммы обошёлся россиянину конфликт с командой ирландского противника Конора Макгрегора.
Напомним, после поединка бойцов в октябре 2018 года они устроили потасовку уже за пределами октагона, за этим последовала массовая драка. Нурмагомедова в итоге дисквалифицировали на девять месяцев и оштрафовали.
Как ранее писал Лайф, в UFC нашли замену Нурмагомедову для предстоящего боя с Макгрегором. Между тем менеджер российского бойца заявил, что поединок-реванш состоится, а сам Хабиб не исключил, что помирится с ирландцем.
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