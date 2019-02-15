Нурмагомедов заплатил штраф за потасовку после боя с Макгрегором

Российский боец рассчитался и за себя, и за товарищей, а также оплатил услуги адвоката. Всё вместе получилось $750 тысяч.

Хабиб Нурмагомедов полностью выплатил штраф, назначенный Атлетической комиссией американского штата Невада, пишет ТАСС со ссылкой на представителей команды российского спортсмена.

Сообщается, что в комиссию боец направил 500 тысяч долларов, которые взыскали с него. Кроме того, он заплатил 50 тысяч долларов за своих товарищей Зубайру Тухугова и Абубакара Нурмагомедова и ещё 200 тысяч — за услуги адвоката.

В такие суммы обошёлся россиянину конфликт с командой ирландского противника Конора Макгрегора.

Напомним, после поединка бойцов в октябре 2018 года они устроили потасовку уже за пределами октагона, за этим последовала массовая драка. Нурмагомедова в итоге дисквалифицировали на девять месяцев и оштрафовали.

Как ранее писал Лайф, в UFC нашли замену Нурмагомедову для предстоящего боя с Макгрегором. Между тем менеджер российского бойца заявил, что поединок-реванш состоится, а сам Хабиб не исключил, что помирится с ирландцем.