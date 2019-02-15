В Москве установлен температурный рекорд этой зимы

Столбик термометра на одной из метеостанций города достиг отметки плюс 2,9 градуса.

В пятницу 15 февраля в столице была зафиксирована рекордная с начала зимы температура, сообщает агентство "Москва".

— Сегодня вечером на метеостанции ВДНХ зафиксировано плюс 2,9 градуса, — заявила Марина Макарова, главный специалист Гидрометцентра России.

По словам специалиста, это рекорд не только с начала 2019 года, но и с начала зимы.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила Лайфу, что в Москве установилась апрельская погода. В выходные дни 16 и 17 февраля в городе будет довольно тепло, однако будет наблюдаться достаточно сильный ветер.