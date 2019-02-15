Базовый лагерь Эвереста закрыт для туристов из-за гор мусора

Ежегодно со стороны Тибета и со стороны Непала туда подходят десятки тысяч туристов и альпинистов. Такое количество людей конечно же сказалось на состоянии окружающей среды.

Власти Китая объявили, что базовый лагерь на Эвересте в Тибете должен быть закрыт для туристов "до дальнейшего уведомления". Причиной послужил скопившийся на территории мусор, сообщает Би-би-си.

Запрет действителен для лиц, которые получили разрешение на восхождение. Им придётся располагаться в лагере выше, а обычные туристы без разрешения, как и раньше, смогут находиться в районах возле монастыря Ронгпо (примерно 5000 над уровнем моря).

В прошлом году рабочие провели три операции по вывозу мусора со склонов высочайшей вершины мира и собрали 8,4 тонны. У подножья, в более доступной местности, мусора собрали в разы больше — 335 тонн.

По данным за 2015 год, которыми располагает Китайская ассоциация альпинизма, базовый лагерь в Тибете посетило 40 000 человек. Власти Непала рассказывают, что их лагерь в 2016–2017 году посетило 45 000 человек.