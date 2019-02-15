Соки, оливки и не только. ФТС предложила расширить список санкционных продуктов

На таможне хотят исключить возможность ввоза в страну запрещённых товаров, которые могут декларировать кодами "товаров прикрытия".

Федеральная таможенная служба (ФТС) России предлагает расширить список продовольственного эмбарго, сообщает РБК. Соответствующие предложения были направлены в Министерство сельского хозяйства.

Телеканал ссылается на письмо, подписанное исполняющим обязанности руководителя ФТС Русланом Давыдовым. Как отмечается, сам Давыдов заявил, что находится на больничном, не подтвердив и не опровергнув информацию о предложении по расширению списка сельскохозяйственной продукции, запрещённой к ввозу из Соединённых Штатов, Евросоюза и ряда стран.

Как уточняется, под новый запрет на ввоз в Россию могут попасть импортные рыбные и мясные консервы, яйца, оливки, джемы и фруктовые соки. Телеканал отмечает, что в 2018 году Россия закупила этих товаров на сумму 1,2 миллиарда долларов.

Напомним, летом 2018 года российское правительство продлило продовольственное эмбарго до конца 2019 года.