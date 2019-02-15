Кэти Перри и Орландо Блум объявили о помолвке

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Кэти Перри и Орландо Блум объявили о помолвке

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Фото: instagram.com/katyperry

Строго говоря, эту новость они сообщают уже не впервые, но на этот раз в качестве доказательства показали роскошное кольцо.

Певица Кэти Перри и актёр Орландо Блум собираются пожениться. Об этом оба влюблённых сообщили на своих страницах в Instagram. Они опубликовали одну и ту же фотографию, на которой видно кольцо на пальце невесты.

Блум сделал любимой предложение в День святого Валентина, пишет Daily Mail. Кстати, на снимке в кадр попали традиционные для этого праздника воздушные шары в виде красных сердец.

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full bloom

Публикация от KATY PERRY (@katyperry)

Как ранее писал Лайф, поклонники этой пары уже не впервые узнают об их обручении. В апреле 2018 года Перри в эфире телешоу сказала, что "помолвлена и очень счастлива". Правда, не сказала с кем, но о её романе с Блумом уже было давно известно. Они познакомились в 2016 году.

Ранее певица была замужем за актёром Расселом Брэндом. Блум был женат на модели Миранде Керр, в браке с которой у него родился сын.

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