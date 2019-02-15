Британская разведка пообещала "жёсткий ответ" России

Глава Секретной разведывательной службы Великобритании MI-6 Алекс Янгер заявил, что угроза со стороны российских спецслужб до сих пор существует. По его словам, российские разведслужбы ждёт жёсткий ответ, а Сергей и Юлия Скрипаль до сих пор не в безопасности.

Заявление Янгер сделал в рамках 55-й Мюнхенской конференции по безопасности, куда прибыли также министр обороны США Патрик Шанахан, Иванка Трамп как представитель президента США, генсек НАТО Йенс Столтенберг и другие политики.

— Они пытаются с помощью кампании, включающей тайные и открытые операции, подорвать наши демократические институты и союзы. Это не сработает, это обойдётся им слишком дорого, — приводит слова Янгера РБК.

Глава MI-6 также напомнил о недавнем расследовании группы Bellingcat, которая заявила, что к попытке отравления Скрипалей нервно-паралитическим веществом причастен третий человек.