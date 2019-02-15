Малолетняя россиянка погибла на Тенерифе, упав с третьего этажа

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Малолетняя россиянка погибла на Тенерифе, упав с третьего этажа

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Фото: © Twitter/112canarias

В сообщении спасателей уточняется, что в результате падения ребёнок получил тяжёлую травму головы.

Гражданка России, которой не было и трёх лет, погибла на острове Тенерифе, сообщает La Opinion de Tenerife.

Как уточняется, девочка упала с третьего этажа в курортном городе Пуэрто-де-Сантьяго. Спасатели на вертолёте доставили ребёнка в критическом состоянии в больницу, где малышка впоследствии скончалась.

Напомним, ранее сообщалось о гибели россиянина в аэропорту Бангкока.

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