Малолетняя россиянка погибла на Тенерифе, упав с третьего этажа

В сообщении спасателей уточняется, что в результате падения ребёнок получил тяжёлую травму головы.

Гражданка России, которой не было и трёх лет, погибла на острове Тенерифе, сообщает La Opinion de Tenerife.

Как уточняется, девочка упала с третьего этажа в курортном городе Пуэрто-де-Сантьяго. Спасатели на вертолёте доставили ребёнка в критическом состоянии в больницу, где малышка впоследствии скончалась.

Personal del helicóptero medicalizado del #SUC traslada en estado crítico al hospital a una menor de tres años herida tras precipitarse desde un edificio en Santiago del Teide #TENERIFE. https://t.co/160LaMaEmR pic.twitter.com/IUV16uUtpA — 1-1-2 Canarias (@112canarias) 11 февраля 2019 г.

Напомним, ранее сообщалось о гибели россиянина в аэропорту Бангкока.