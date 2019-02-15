Лавров обсудил с главой МИД Хорватии кризис в Совете Европы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с коллегой из Хорватии Марией Пейчинович-Бурич, сообщили на сайте МИД РФ. Стороны обсудили европейские и международные проблемы, а также кризис в Совете Европы, отметили в ведомстве.

Напомним, в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией Москву лишили права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в начале февраля 2019 года заявил, что ПАСЕ должна вернуть России суммы членских взносов, которые страна продолжала платить. В Страсбурге ответили, что это исключено.