Путина проинформировали о деле основателя Baring Vostok Калви

Президент РФ Владимир Путин проинформирован о деле основателя и управляющего партнёра инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Напомним, Калви и других фигурантов дела подозревают в хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный". 15 февраля Калви продлили срок задержания на трое суток. Всех остальных фигурантов дела — Ивана Зюзина, Филиппа Дельпаля, Вагана Абгаряна, Максима Владимирова и Алексея Кордичева — ранее арестовали на два месяца.