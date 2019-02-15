"Большой брат следит". Лавров пошутил над главой МИД Германии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил шуткой на реплику главы МИД Нидерландов Стефа Блока, который заметил, что их переговоры в Мюнхене начались под "присмотром" немецкого коллеги Хайко Мааса, сообщает РИА "Новости".

— Я только приземлился, да. Это моя первая встреча. И Хайко Маас смотрит на нас, — заявил нидерландский министр, увидев трансляцию выступления Мааса на одном из экранов.

— Да, Большой брат следит, — пошутил Лавров. Отмечается, что после этого телевизор отключили.

Напомним, в рамках Мюнхенской конференции по безопасности Лавров также встретился с министрами иностранных дел Бельгии, Южной Кореи, Хорватии, Германии главой европейской дипломатии Федерикой Могерини, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, спецпредставителем генсека ООН по Ливии Гасаном Саламе. С немецким коллегой Лавров обсудил строительство газопровода "Северный поток — 2".