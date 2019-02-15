В конгрессе подготовили законопроект о запрете выхода США из ДРСМД

Автор инициативы заявила, что "безрассудное" решение Трампа приближает мир к ядерному холокосту.

В Конгрессе США составили документ, запрещающий Вашингтону выходить из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом сообщила на пресс-конференции автор законопроекта демократ Тулси Габбард.

Документ запрещает создавать вооружения, не разрешённые ДРСМД, на деньги американских налогоплательщиков.

Член палаты представителей заявила, что решение президента США Дональда Трампа вывести страну из соглашения создаёт в мире как никогда более высокий риск ядерной катастрофы.

— Безрассудное решение президента Трампа выйти из ДРСМД усиливает эту угрозу за счёт обострения новой холодной войны, инициирования новой гонки вооружений между США и Россией, приближает нас к ядерному холокосту, — цитирует Габбард ТАСС.

Как ранее писал Лайф, Госдепартамент США 2 февраля 2019 года официально уведомил Москву, что Вашингтон больше не будет соблюдать условия договора о ликвидации ракет. Россия ответила, что в таком случае примет зеркальные меры.

Напомним, соглашение о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в 1987 году подписали Михаил Горбачёв и Рональд Рейган.