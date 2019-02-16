РФС подал заявку на проведение финала Лиги чемпионов 2021 года в Петербурге

Соперником северной столицы России в борьбе за право провести у себя важнейший матч стал немецкий Мюнхен. Чья заявка выиграет, станет известно в конце мая.

Российский футбольный союз подал заявку на проведение финала Лиги чемпионов сезона 2020/21 в Санкт-Петербурге, сообщил агентству ТАСС глава РФС Александр Алаев.

По его словам, организация выполнила все необходимые формальности, чтобы заявить о желании провести матч на стадионе "Санкт-Петербург".

Алаев подчеркнул, что у Санкт-Петербурга накопился богатый опыт проведения соревнований высочайшего уровня. Город принимал игры Кубка конфедераций и чемпионата мира. В 2020 году там пройдут матчи чемпионата Европы. Кроме того, "Зенит" постоянно участвует в еврокубках.

— Убеждён, что в случае победы нашей заявки мы сможем провести великолепный с точки зрения организации финал самого престижного европейского клубного турнира, — заявил гендиректор РФС.

Как ранее писал Лайф, о возможности провести финальный матч Лиги чемпионов в Петербурге стало известно в ноябре 2018 года. Тогда же был назван ещё один город-претендент — Мюнхен. Исполком УЕФА объявит своё решение в конце мая 2019 года.