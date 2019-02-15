В Петербурге скончался театральный художник Виктор Григорьев

Известный художник Виктор Григорьев, знакомый по произведениям искусства в жанре арт-механики, скончался в Петербурге на 65-м году жизни. Об этом сообщает киностудия "Лендок".

— Сегодня не стало настоящего волшебника... В возрасте 65 лет скончался Виктор Григорьев. Виктор поставил более 40 спектаклей в разных городах России, несколько кинофильмов, карнавалы и городские праздники в разных городах и странах, — говорится в сообщении киностудии.

С творчеством Виктора знакомы многие жители и гости северной столицы. Созданные им механические шедевры украшают выставки, витрины, арт-места. Одна их самых запоминающихся его работ — англичанин, который крутит педали велосипеда и пьёт чай.

О причине его смерти и дате похорон пока не сообщается. В память о художнике киностудия покажет документальный фильм Сергея Ландо "Петербургские куклы" с участием Григорьева.