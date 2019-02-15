Самолёт и беспилотник ВВС США провели полёты вблизи Крыма

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Самолёт и беспилотник ВВС США провели полёты вблизи Крыма

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Стратегический разведывательный самолёт RC-135U и дальний беспилотник RQ-4B Global Hawk ВВС США в пятницу одновременно провели многочасовые полёты вблизи Крыма и Кубани. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные авиационных ресурсов.

Самолёт вылетел с авиабазы на греческом острове Крит, беспилотник — с итальянского острова Сицилия. Летательные аппараты провели несколько часов у побережья Краснодарского края и Крыма.

При этом отмечается, что беспилотник сделал неожиданный разворот в небе над Днепропетровской областью Украины и направился к Крыму, где к нему присоединился самолёт RC-135U.

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