"Старый, что малый". Лоза ответил на слова советской актрисы о россиянах

Певец Юрий Лоза прокомментировал высказывания Народной артистки СССР Ады Роговцевой об отношении россиян к украинцам.
— Человек старый, что с неё спрашивать? Что же, мы теперь будем выносить на обсуждение высказывания всех стареньких людей? Зачем? Ну сказала, и сказала… старый, что малый, — сказал он в интервью "Федеральному агентству новостей".
Как ранее писал Лайф, Роговцева заявила, что украинцам нужно "изолироваться" от россиян, поскольку в России жителей соседней страны всегда считали "вымышленным народом" с "выдуманной речью".
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