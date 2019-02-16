"Старый, что малый". Лоза ответил на слова советской актрисы о россиянах

По мнению певца, не стоит принимать всерьёз призыва к украинцам, озвученного звездой сериала "Вечный зов".

Певец Юрий Лоза прокомментировал высказывания Народной артистки СССР Ады Роговцевой об отношении россиян к украинцам.

— Человек старый, что с неё спрашивать? Что же, мы теперь будем выносить на обсуждение высказывания всех стареньких людей? Зачем? Ну сказала, и сказала… старый, что малый, — сказал он в интервью "Федеральному агентству новостей".

Как ранее писал Лайф, Роговцева заявила, что украинцам нужно "изолироваться" от россиян, поскольку в России жителей соседней страны всегда считали "вымышленным народом" с "выдуманной речью".