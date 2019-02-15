Трамп подписал проект бюджета США на 2019 год

Президент США Дональд Трамп подписал закон о финансировании федерального правительства до конца 2019 финансового года (заканчивается в Штатах 30 сентября).

Накануне обе палаты Конгресса США приняли законопроект, его оперативно отправили на подпись Трампу. Такая срочность вызвана тем, что 15 февраля истекал срок подписанного ранее временного бюджета, что грозило США очередным шатдауном.

Известно, что подписанный президентом документ не включает в себя выделение 5,7 миллиарда долларов, которые он требует на строительство стены на границе с Мексикой, — только около 1,4 миллиарда.

Поэтому американский лидер ранее ввёл в США режим чрезвычайного положения, чтобы добиться выделения недостающей суммы на строительство без одобрения Конгресса США.