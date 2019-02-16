Весь Судан остался без электроэнергии

В пятницу, 15 февраля, на всей территории Судана была отключена электроэнергия, об этом сообщает телеканал Al-Arabiya.

В Министерстве водных ресурсов, ирригации и электрификации заявили, что полное отключение было подтверждено национальным центром управления и что в настоящий момент инженеры перезапускают станцию, питание сетей постепенно будет восстановлено.

Отмечается, что нынешнее отключение стало уже четвёртым, начиная с января прошлого года. Серьёзные перебои с электричеством в Судане связаны с реализацией совместно с Египтом проекта по созданию мощной энергетической сети.