Весь Судан остался без электроэнергии

Читайте также

Весь Судан остался без электроэнергии

10

Фото © alarabiya.net

В пятницу, 15 февраля, на всей территории Судана была отключена электроэнергия, об этом сообщает телеканал Al-Arabiya.

В Министерстве водных ресурсов, ирригации и электрификации заявили, что полное отключение было подтверждено национальным центром управления и что в настоящий момент инженеры перезапускают станцию, питание сетей постепенно будет восстановлено.

Отмечается, что нынешнее отключение стало уже четвёртым, начиная с января прошлого года. Серьёзные перебои с электричеством в Судане связаны с реализацией совместно с Египтом проекта по созданию мощной энергетической сети.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×