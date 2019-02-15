У штаб-квартиры компании Henry Pratt в США произошла стрельба

По меньшей мере четверо полицейских и ещё несколько гражданских были ранены в результате стрельбы у штаб-квартиры компании Henry Pratt в американском штате Иллинойс. Об этом сообщает телекомпания АВС.

WATCH LIVE: Multiple injured in Aurora shooting, large police presence reported at Henry Pratt, Kane County sheriff says: https://t.co/UbOif8qbIs — ABC 7 Chicago (@ABC7Chicago) 15 февраля 2019 г.

По информации журналистов, здание окружено, на месте находится несколько десятков полицейских машин, ожидается начало спецоперации с применением спецназа. В настоящий момент преступник ещё не пойман.