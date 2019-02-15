У штаб-квартиры компании Henry Pratt в США произошла стрельба

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У штаб-квартиры компании Henry Pratt в США произошла стрельба

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Фото: © Twitter/Radio Cuervo Uruguay‏

По меньшей мере четверо полицейских и ещё несколько гражданских были ранены в результате стрельбы у штаб-квартиры компании Henry Pratt в американском штате Иллинойс. Об этом сообщает телекомпания АВС.

По информации журналистов, здание окружено, на месте находится несколько десятков полицейских машин, ожидается начало спецоперации с применением спецназа. В настоящий момент преступник ещё не пойман.

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