"Ещё не поздно". В США выразили надежду остановить "Северный поток — 2"

У США остаются шансы помешать строительству газопровода "Северный поток — 2", заявил заместитель министра энергетики страны Дэн Бруйетт. Его слова приводит газета Handelsblatt.

— Ещё не поздно... Датчане должны выдать недостающие разрешения, — сказал чиновник в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

Он добавил, что позицию Вашингтона "понимают" также в правительстве Германии. Как подчеркнул Бруйетт, США вовсе не пытаются вытеснить с европейского рынка российский газ, а хотят добиться, чтобы у потребителей были и другие поставщики.

Как сообщал Лайф, американские сенаторы подготовили новый пакет антироссийских санкций. Отчасти они связаны с "Северным потоком — 2".

Ранее посол США в Германии разослал предупреждения немецким компаниям о последствиях их участия в строительстве газопровода. Пресс-секретарь президента России сравнил действия Вашингтона с рэкетом.