"Мы знаем". В Госдепе прокомментировали задержание основателя Baring Vostok в РФ

Главу инвестиционной компании и ещё пятерых человек подозревают в хищении 2,5 миллиарда рублей.

Госдепартамент США проинформирован о задержании основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви, пишет РИА "Новости".

— Мы знаем, что гражданин США был задержан 14 февраля в России. Защита граждан США за рубежом для нас наивысший приоритет, — цитирует агентство представителя ведомства.

Как ранее писал Лайф, управляющего партнёра Baring Vostok задержали 15 февраля 2019 года. Вместе с Калви по делу проходят ещё пять его предполагаемых соучастников. Всех их подозревают в хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный".