Суд продлил арест Надежде Савченко

Народный депутат Украины Надежда Савченко останется под стражей ещё на два месяца. Апелляционный суд Черниговской области продлил срок её ареста, истекавший 15 февраля. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По информации журналистов, 14 февраля Черниговский районный суд удовлетворил заявление адвокатов Савченко об отводе судей, а рассмотрение дела было перенесено в Апелляционный суд, который и постановил продление ареста. Однако, по мнению адвокатов, судья вышел за рамки полномочий и не имел права на такое решение.

Помимо того, на заседании рассматривался вопрос о подсудности дела Савченко и Рубана, однако он был перенаправлен в Верховный суд Украины.

Напомним, в марте прошлого года сотрудники СБУ задержали руководителя центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана при попытке вывезти из Донбасса крупную партию оружия. Позже была арестована нардеп Надежда Савченко, основанием для её задержания стало видео, на котором она в беседе с Рубаном предлагает уничтожить президента страны Петра Порошенко и других высокопоставленных лиц украинского парламента.