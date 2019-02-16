Fitch подтвердило рейтинг России на уровне "BBB-"

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Fitch подтвердило рейтинг России на уровне "BBB-"

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Фото: © Flickr/Gideon Benari

В агентстве заявили, что российская экономическая политика помогла повысить финансовую стабильность и устойчивость страны к потрясениям.

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России "BBB-" с позитивным прогнозом, сообщается на официальном сайте корпорации.

Согласно таблице обозначений, "BBB-" — это низшая ступень инвестиционной категории, то есть начиная с этого уровня вклады в экономику страны перестают считаться рискованными или спекулятивными.

Напомним, в начале февраля агентство Moody's повысило суверенный рейтинг России со спекулятивного "Ba1" до инвестиционного "Baa3". Также был изменён прогноз по рейтингу — с "позитивного" на "стабильный".

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